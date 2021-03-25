Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

"Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения", - говорится в сообщении телеканала.

Телеканал отмечает, что судно принадлежит израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о случившемся. В силовых структурах получили сообщение об инциденте и в свете нескольких подобных происшествий в недавнем прошлом пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, говорится в публикации. Судно продолжит свой путь по маршруту, ремонт планируется в Индии.