Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.
"Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает, что судно принадлежит израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о случившемся. В силовых структурах получили сообщение об инциденте и в свете нескольких подобных происшествий в недавнем прошлом пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, говорится в публикации. Судно продолжит свой путь по маршруту, ремонт планируется в Индии.