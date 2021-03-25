О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Иран нанес ракетный удар по израильскому судну Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.
В регионе
25 марта 2021 г. 21:05
Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

"Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения", - говорится в сообщении телеканала.

Телеканал отмечает, что судно принадлежит израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о случившемся. В силовых структурах получили сообщение об инциденте и в свете нескольких подобных происшествий в недавнем прошлом пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море, говорится в публикации. Судно продолжит свой путь по маршруту, ремонт планируется в Индии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İran İsrailin yük gəmisini raket atəşinə tutub

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
22 марта 2021 г. 13:08
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi