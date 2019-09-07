Иран намерен скапливать отработанный уран и готов довести обогащение урана до 20%

Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в ходе пресс-конференции.

"Мы не намерены в данный момент менять порядок контроля МАГАТЭ. Обязательства, касающиеся прозрачности (ядерной деятельности Ирана), будут прежними", - сообщил Б.Камальванди.

По его словам, Иран, отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, решил скапливать отработанный уран. Представитель ОАЭИ добавил также, благодаря своим возможностям Иран способен довести обогащение урана до 20% - уровня, с которого он считается оружейным.