Иран намерен привлечь до 45 млрд. долларов США иностранных инвестиций

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Иран намерен привлечь до 45 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций после снятия санкций с Исламской Республики по итогам переговоров по иранской ядерной программе, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Министр финансов и экономики Ирана Али Тайебния сообщил журналистам, что в новом календарном году, который в Иране начинается 20 марта, Иран намерен привлечь не менее 15 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций.

Он также отметил, что Иран рассчитывает на настоящий "экономический прорыв" после снятия санкций с Исламской Республики. Помимо иностранных инвестиций власти Ирана рассчитывают на возвращение своей доли на нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост добычи нефти в Иране до 800 тыс. баррелей в день.