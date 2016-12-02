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    Иран намерен прекратить закупку товаров из США в ответ на продление санкций

    Законопроект о запрете покупки Тегераном американских товаров будет вынесен на голосование парламента

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Иранские парламентарии подготовили законопроект о запрете на покупку Тегераном американских товаров в ответ на продление США санкций против Исламской Республики, сообщает Report со ссылкой на агентство Sputnik.

    "Члены меджлиса  подготовили законопроект, который запретит покупку Тегераном  каких-либо американских потребительских товаров. Это реакция на решение Сената США продлить санкции против Ирана", - цитирует агентство источник.

    По его словам, данный законопроект будет вынесен на голосование парламента.

    Ранее Сенат США принял законопроект, продлевающий санкции в отношении Ирана на десять лет. За документ высказалось подавляющее большинство сенаторов.

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