Иран намерен прекратить закупку товаров из США в ответ на продление санкций

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Иранские парламентарии подготовили законопроект о запрете на покупку Тегераном американских товаров в ответ на продление США санкций против Исламской Республики, сообщает Report со ссылкой на агентство Sputnik.

"Члены меджлиса подготовили законопроект, который запретит покупку Тегераном каких-либо американских потребительских товаров. Это реакция на решение Сената США продлить санкции против Ирана", - цитирует агентство источник.

По его словам, данный законопроект будет вынесен на голосование парламента.

Ранее Сенат США принял законопроект, продлевающий санкции в отношении Ирана на десять лет. За документ высказалось подавляющее большинство сенаторов.