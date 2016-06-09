Иран намерен подать в суд на Саудовскую Аравию после трагедии во время хаджа в 2015 году

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Иран намерен подать иск в международный суд против Саудовской Аравии в связи с трагедией во время прошлогоднего хаджа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр юстиции ИРИ Мостафа Пурмохаммади.

По его словам, собраны иски семей погибших в долине Мина, которые будут переданы в международные судебные инстанции. "После того как дело поступит в международный суд, Иран намерен внимательно отслеживать ход разбирательства по дипломатическим каналам. Основная проблема заключается в том, что власти Саудовской Аравии не подчиняются международным правовым нормам и даже собственная судебная система этой страны испытывает дефицит независимости", - заявил министр иранскому телевидению.

24 сентября прошлого года во время паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии в результате давки в долине Мина погибли около 800 паломников, в том числе 464 иранца.