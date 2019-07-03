Иран намерен начать обогащать уран на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой

Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Седьмого июля обогащение (урана - ред.) более не будет находиться на уровне 3,67%. Мы отложим в сторону исполнение этого обязательства, мы поднимем эти 3,67% до уровня, который хотим, который был бы нам необходим", - сказал Х.Рухани.

Напомним, что в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.