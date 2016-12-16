Посол: Иран надеется подписать соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС в следующем году

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Иран надеется подписать соглашение о сотрудничестве Тегерана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Ирана Мехди Санаи на Третьем ежегодном форуме иранистов в Москве.

"Тегеран ведет серьезный диалог с Евразийским союзом, есть надежда, что соглашение о сотрудничестве может быть подписано в 2017 году", - заявил он.

По его словам, к концу 2016 года в отношениях между Москвой и Тегераном произошли позитивные сдвиги.