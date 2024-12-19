Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром

Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом в течение последнего года, есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства.

Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом в течение последнего года, есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"У Ирана и Египта нет политических отношений более 40 лет, однако в последний год взаимодействие между странами увеличилось. Думаю, что создается почва для восстановления дипотношений. Надеемся, что в ближайшем будущем... достигнем уровня возобновления работы посольств обеих стран", - сказал он.

Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмерки".