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Иран начнет производство собственной вакцины от COVID-19 в конце весны

Иран начнет производство собственной вакцины от COVID-19 в конце весны Также в настоящее время Институт Пастера в Иране разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса совместно с Кубой
В регионе
22 марта 2021 г. 17:40
Иран начнет производство собственной вакцины от COVID-19 в конце весны
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Производство в промышленных масштабах вакцины собственного производства от коронавируса начнется в Иране в конце весны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Организации продовольствия и медикаментов при Минздраве Ирана Киянуш Джаханпур.

"Вторая фаза испытаний на людях вакцины COV Iran Barakat завершится к концу апреля, - заявил Джаханпур. - Судя по тому, как идет тестирование, скоро начнется третья фаза испытаний, и мы сможем приступить к производству в промышленных масштабах в конце весны, что сделает возможным использование ее для вакцинации населения".

Кроме того, по его словам, в настоящее время Институт Пастера в Иране разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса совместно с Кубой. "Первая и вторая фазы ее клинических испытаний были проведены на Кубе", - указал он. 100 тыс. доз этой вакцины импортированы Ираном.

По его словам, через две недели начнется третья фаза клинических испытаний.

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