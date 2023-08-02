Иран начал военно-морские учения вокруг островов Персидского залива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал военно-морские учения вокруг островов Персидского залива.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал военно-морские учения вокруг островов Персидского залива.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

В учениях задействованы корабли, ракеты и беспилотники. Цель учений - продемонстрировать готовность КСИР защищать острова Персидского залива, в частности, расположенный в восточной части залива остров Абу-Муса.

Управление территорией острова Абу-Муса, а также островов Большого Томба и Малого Томба оспаривается Ираном и ОАЭ. В 1971 году Великобритания, которая контролировала острова, вывела войска из Персидского залива, после чего были образованы Объединенные Арабские Эмираты. Однако тогдашнее правительство Ирана не согласилось отдавать территории, которые считает исторически иранскими.

В ноябре 1971 года на острова Большой и Малый Томб были отправлены иранские войска. А с 1980-х годов Иран начал проводить политику захвата и всего острова Абу-Муса. В январе 2016 года ОАЭ отозвали своего посла в Иране. В ОАЭ пояснили это решение "продолжающимся вмешательством Ирана во внутренние дела арабских стран Персидского залива".

Однако в августе 2022 года было объявлено о возобновлении работы в Иране посла ОАЭ Саифа Мохаммеда аль-Зааби. В МИД ОАЭ объяснили, что это решение было принято "в соответствии с усилиями ОАЭ по укреплению отношений с Ираном и в рамках предыдущего решения о повышении дипломатического представительства до ранга посла".