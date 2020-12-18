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СМИ: Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо

СМИ: Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо.
В регионе
18 декабря 2020 г. 12:17
СМИ: Иран начал строительство на ядерном объекте в Фордо

Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно поступившим в распоряжение агентства спутниковым снимкам, на объекте в Фордо в соответствии с ядерной сделкой, из которой США затем вышли, предполагалась модификация каскадов центрифуг под производство стабильных изотопов в медицинских целях. Однако Иран, отказавшись от ряда положений соглашения, задействовал завод под обогащение урана. Кроме того, ранее в Иране был одобрен закон, предполагающий установку более современных центрифуг на объекте в Фордо.

По данным агентства, строительство началось в конце сентября. На снимках, полученных от компании Maxar Technologies, видно, как утверждает агентство, что работы ведутся в северо-западной части объекта, недалеко от города Кум примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. По данным Ассошиэйтед Пресс, снимок от 11 декабря показывает, предположительно, вырытый фундамент здания с десятками столбов, которые могут использовать для поддержки здания в сейсмически опасных зонах. Объект находится рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, добавляет агентство.

Цели строительства на данный момент не известны, пишет СМИ. Власти Ирана официально не делали заявлений по этому поводу.

Как сообщается, миссия Ирана в ООН, а также МАГАТЭ, чьи инспекторы находятся в Иране, не прокомментировали данную информацию.

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