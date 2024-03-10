Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков

Власти Ирана приступили к разработке двух нефтяных месторождений "Сепехр" и "Джафир" в юго-западной провинции Хузестан.

Власти Ирана приступили к разработке двух нефтяных месторождений "Сепехр" и "Джафир" в юго-западной провинции Хузестан.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр нефти ИРИ Джавад Оуджи.

По данным чиновника средний ожидаемый объем добычи на обоих участках составляет 74 тыс. баррелей в сутки.

"В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений "Сепехр" и "Джафир" со среднесуточной добычей 74 тысяч баррелей. Эти месторождения были введены в эксплуатацию за счет инвестиций в $2,8 млрд", — приводит слова Оуджи Telegram-канал иранского правительства.