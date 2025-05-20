Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом

Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом

Иран приступил к восстановлению дипломатических связей с Бахрейном и Египтом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по возобновлению отношений с Бахрейном, и Тегеран надеется на положительный результат в ближайшее время.

Министр напомнил, что после нормализации отношений с Саудовской Аравией в 2023 году Иран направил несколько запросов Манаме по поводу восстановления двусторонних связей.

Что касается Египта, Аракчи отметил значительное расширение контактов. По его словам, президенты и главы внешнеполитических ведомств двух стран неоднократно встречались и ведут регулярные телефонные переговоры.

Напомним, что Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после нападения на саудовское посольство в Тегеране. В марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипотношений.

Дипломатические связи между Ираном и Египтом были прерваны в 1980 году после признания Египтом Израиля.