О нас

Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом

Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом
В регионе
20 мая 2025 г. 11:41
Иран начал процесс восстановления отношений с Бахрейном и Египтом

Иран приступил к восстановлению дипломатических связей с Бахрейном и Египтом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по возобновлению отношений с Бахрейном, и Тегеран надеется на положительный результат в ближайшее время.

Министр напомнил, что после нормализации отношений с Саудовской Аравией в 2023 году Иран направил несколько запросов Манаме по поводу восстановления двусторонних связей.

Что касается Египта, Аракчи отметил значительное расширение контактов. По его словам, президенты и главы внешнеполитических ведомств двух стран неоднократно встречались и ведут регулярные телефонные переговоры.

Напомним, что Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после нападения на саудовское посольство в Тегеране. В марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипотношений.

Дипломатические связи между Ираном и Египтом были прерваны в 1980 году после признания Египтом Израиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran XİN: Misir və Bəhreynlə əlaqələrin bərpasına başlanılıb

Экслюзивные новости

Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi