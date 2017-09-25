Иран начал крупномасштабные учения на границе с Иракским Курдистаном

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Масштабные военные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана стартовали в воскресенье на границе с автономией Иракский Курдистан на севере Ирака, где 25 сентября пройдет референдум о независимости.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте КСИР Sepahnews.

Как сообщает сайт КСИР, основная фаза учений под кодовым названием "Мухаррам" началась на северо-западе Ирана в районе города Ошневие в провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Ираком.

"В ходе учений были успешно проведены комбинированные операции с использованием БПЛА, ракет, артиллерии, военно-воздушных сил и бронетанковых подразделений", — заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.