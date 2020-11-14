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Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях Для тестирования вакцины уже набралось большое количество добровольцев
В регионе
14 ноября 2020 г. 17:55
Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях. Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на ректора Университета медицинских наук Ирана.

По данным агентства, для тестирования вакцины уже набралось большое количество добровольцев.

Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.

На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 749 525, жертв – 41 034.

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