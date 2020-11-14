Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях. Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars
По данным агентства, для тестирования вакцины уже набралось большое количество добровольцев.
Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.
На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 749 525, жертв – 41 034.