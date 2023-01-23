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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия Иран не исключает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В регионе
23 января 2023 г. 06:08
Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран не исключает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Комментируя недавнее решение Европейского союза объявить КСИР "террористической" организацией, министр заявил, что решение парламента ИРИ, которое обязывает правительство признать армии европейских стран террористическими, является контрмерой.

Говоря о своем разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, Амир-Абдоллахиан сказал, что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы и является всего лишь выражением чувств части европарламентариев.

Отвечая на вопрос о том, будет ли выход из ДНЯО одной из контрмер Ирана, министр заявил, что "если они (европейские политические лидеры - ред.) не вернутся к рациональности и не исправят свою позицию, возможны любые меры".

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Версия на азербайджанском языке İran “Nüvə silahının yayılmaması haqqında” müqavilədən çıxa bilər

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