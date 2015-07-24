​Иран может подключиться к системе SWIFT в течение трех месяцев

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Подключение иранских банков к системе SWIFT может произойти в ближайшие три месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Мохаммад Реза Нематзаде.

"Это может произойти в течение трех месяцев. Планируется, что все шаги по санкциям займут около трех месяцев", - сказал он.

По оценке министра, возвращение иранских банковских учреждений в систему "может занять и меньше трех месяцев".

Снятие всех экономических и финансовых санкций с Тегерана предусмотрено достигнутым 14 июля в Вене соглашением Ирана с "шестеркой" по ядерной программе. При этом ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры о возобновлении предоставления международным сообществом услуг на иранском рынке начались еще в апреле текущего года.