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Посол Ирана заявил о желании совместно с РФ производить автомобили

Посол Ирана заявил о желании совместно с РФ производить автомобили В Иране есть желание совместно с Россией выпускать автомобили.
В регионе
16 августа 2023 г. 10:32
Посол Ирана заявил о желании совместно с РФ производить автомобили

В Иране есть желание совместно с Россией выпускать автомобили.

Как передает Report, об этом газете "Известия" заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

"Мы стремимся к совместному производству автомобилей. Я сам посещал некоторые заводы российского автопрома, и мне представляется, что в этом смысле мы можем дополнять друг друга. Сейчас об этом ведутся очень серьезные переговоры", - заявил дипломат.

По данному направлению Иран начал сотрудничать с Тверской и Калужской областями. Кроме того, дипломат сообщил, что был на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде и отметил потенциал для двустороннего сотрудничества.

Посол также отметил о готовности Ирана отменить визовый режим для граждан России.

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Версия на английском языке Iranian envoy says Tehran wants to produce cars together with Russia

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