Иран изучит предложение о встрече СВПД

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него.

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него.

Как передает Report, об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД – Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем", – сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.

В то же время Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США к ядерному соглашению. Для этого США достаточно отменить санкции.