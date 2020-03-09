​Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных

Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу", - заявил Раиси, подтвердивший, что судебные власти Ирана ранее выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6 566 случаев заражения коронавирусом, при этом 2 134 человека выздоровели, 194 погибли.