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Иран исключили из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года

Иран исключили из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года Экономический и социальный совет ООН проголосовал за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года.
В регионе
14 декабря 2022 г. 22:26
Иран исключили из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года

Экономический и социальный совет ООН проголосовал за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС. С инициативой об исключении выступили США, ссылаясь на нарушения прав женщин в Иране во время продолжающихся в последние месяцы протестов.

За исключение проголосовали 29 стран, против выступили восемь, воздержались 16. За исключение высказались Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Великобритания, Гватемала, Греция, Израиль, Италия, Дания, Канада, Колумбия, Латвия, Либерия, Ливия, Новая Зеландия, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили и Япония.

Против проголосовали Боливия, Зимбабве, Казахстан, Китай, Нигерия, Никарагуа, Оман и Россия.

Воздержались Бангладеш, Белиз, Ботсвана, Габон, Индия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мексика, Мадагаскар, Республика Конго, Соломоновы острова, Таиланд, Танзания, Тунис и Эсватини.

Отметим, что массовые протесты в Иране начались в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини. Женщина была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. После этого иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана активно подавляют антиправительственные акции.

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Версия на азербайджанском языке İran 2026-cı ilə qədər BMT-nin Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyasından çıxarılıb

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