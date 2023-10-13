Иран имеет доступ к разблокированным активам в Катаре

Иран по-прежнему имеет доступ к своим активам в размере $6 млрд, которые были разблокированы Соединенными Штатами в рамках сделки по обмену заключенными и переведены на специальные банковские счета в Катаре.

Иран по-прежнему имеет доступ к своим активам в размере $6 млрд, которые были разблокированы Соединенными Штатами в рамках сделки по обмену заключенными и переведены на специальные банковские счета в Катаре.

Как передает Report , об этом сообщил портал Nournews, близкий, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана.

В сообщении портала отмечается, что "никаких изменений в вопросе доступа Ирана к валютным активам, которые находятся в катарских банках, не произошло", заключенное соглашение остается в силе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.