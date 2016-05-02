​Иран и Южная Корея подписали 20 двусторонних документов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Иран и Южная Корея договорились на межправительственном уровне о расширении всестороннего сотрудничества в промышленности, финансовой, правовой, научной и культурной сферах, подписав 20 двусторонних меморандумов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено по результатам переговоров в Тегеране президентов Ирана и Южной Кореи - Хасана Роухани и Пак Кын Хе.

Две страны договорились о совместной добыче нефти и газа, по проектам в области водных ресурсов Ирана, а также в области электроэнергетики и новых источников для выработки электроэнергии, о правовом, межбанковском и таможенном сотрудничестве, по обмену передовыми технологиями.

Подписан двусторонний меморандум о расширении инфраструктуры иранских портов, а также документы о сотрудничестве в области науки и высшего образования, о научном и культурном обмене, взаимодействии в области здравоохранения и по подготовке медицинского персонала.

В 2017 году стороны обязались открыть друг у друга свои культурные центры.