Иран и Туркменистан обсудили развитие энергетического и транспортного сотрудничества

Иран и Туркменистан заявили о намерении развивать сотрудничество в сферах экономики, энергетики и транспорта.

Иран и Туркменистан обсудили развитие сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ИСНА, вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в этом направлении и договорились проводить регулярные заседания совместной межправкомиссии для активизации процесса.

Пезешкиан назвал важным сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе с точки зрения защиты экологии региона.

Бердымухамедов в свою очередь пригласил Пезешкиана принять участие в международной конференции "Мир и доверие", которая состоится в Туркменистане.