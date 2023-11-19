Иран и Турция обсудят распределение водных ресурсов реки Араз

Распределение водных ресурсов реки Араз будет обсуждено на втором заседании ирано-турецкого комитета водного сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом сообщила газета Tasnim.
На встрече, которая пройдет в Тегеране, официальные лица обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес, включая определение рамок и необходимых механизмов для развития совместного водного сотрудничества между двумя странами.
Заседание проведут под председательством министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы и заместителя министра энергетики Ирана Мохаммеда Джаванбахта.