Иран и Турция обсудят распределение водных ресурсов реки Араз

Распределение водных ресурсов реки Араз будет обсуждено на втором заседании Ирано-турецкого комитета водного сотрудничества.

Распределение водных ресурсов реки Араз будет обсуждено на втором заседании ирано-турецкого комитета водного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сообщила газета Tasnim.

На встрече, которая пройдет в Тегеране, официальные лица обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес, включая определение рамок и необходимых механизмов для развития совместного водного сотрудничества между двумя странами.

Заседание проведут под председательством министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы и заместителя министра энергетики Ирана Мохаммеда Джаванбахта.