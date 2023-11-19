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Иран и Турция обсудят распределение водных ресурсов реки Араз

Иран и Турция обсудят распределение водных ресурсов реки Араз Распределение водных ресурсов реки Араз будет обсуждено на втором заседании Ирано-турецкого комитета водного сотрудничества.
В регионе
19 ноября 2023 г. 03:24
Иран и Турция обсудят распределение водных ресурсов реки Араз

Распределение водных ресурсов реки Араз будет обсуждено на втором заседании ирано-турецкого комитета водного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сообщила газета Tasnim.

На встрече, которая пройдет в Тегеране, официальные лица обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес, включая определение рамок и необходимых механизмов для развития совместного водного сотрудничества между двумя странами.

Заседание проведут под председательством министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы и заместителя министра энергетики Ирана Мохаммеда Джаванбахта.

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Версия на азербайджанском языке İran və Türkiyə Araz çayında su ehtiyatlarının bölüşdürülməsini müzakirə edəcəklər

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