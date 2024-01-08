Иран и Таджикистан намерены довести объем товарооборота до 500 млн долларов

Председатель Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустам Эмомали, который находится с официальным визитом в Тегеране, встретился с главой Исламского совета Ирана Мухаммадом Бакиром Галибафом.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента Таджикистана.
Стороны отметили важность наращивания товарооборота между двумя странами до 500 млн долларов.
На встрече был обсужден широкий спектр приоритетных направлений для развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном, в частности в сфере промышленности, энергетики, транспорта и туризма.