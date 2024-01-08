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Иран и Таджикистан намерены довести объем товарооборота до 500 млн долларов

Иран и Таджикистан намерены довести объем товарооборота до 500 млн долларов Председатель Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустам Эмомали, который находится с официальным визитом в Тегеране, встретился с главой Исламского совета Ирана Мухаммадом Бакиром Галибафом.
В регионе
8 января 2024 г. 14:20
Иран и Таджикистан намерены довести объем товарооборота до 500 млн долларов

Председатель Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустам Эмомали, который находится с официальным визитом в Тегеране, встретился с главой Исламского совета Ирана Мухаммадом Бакиром Галибафом.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента Таджикистана.

Стороны отметили важность наращивания товарооборота между двумя странами до 500 млн долларов.

На встрече был обсужден широкий спектр приоритетных направлений для развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном, в частности в сфере промышленности, энергетики, транспорта и туризма.

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