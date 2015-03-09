​Иран и США возобновят переговоры по ядерной программе

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Иран и США возобновят двусторонние переговоры по иранской ядерной программе 15 марта в швейцарском городе Лозанна, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Делегации стран возглавят министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри.

Дискуссии продолжатся в рамках переговорного процесса Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по достижению окончательного всеобъемлющего соглашения о будущем иранской ядерной программы.

Очередная двусторонняя встреча будет направлена на преодоление оставшихся разногласий.