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    ​Иран и США возобновят переговоры по ядерной программе

    Делегации стран возглавят глава МИД Ирана и госсекретарь США

    Баку. 9 марта. REPORT.AZИран и США возобновят двусторонние переговоры по иранской ядерной программе 15 марта в швейцарском городе Лозанна, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Делегации стран возглавят министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри.

    Дискуссии продолжатся в рамках переговорного процесса Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по достижению окончательного всеобъемлющего соглашения о будущем иранской ядерной программы.

    Очередная двусторонняя встреча будет направлена на преодоление оставшихся разногласий.

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