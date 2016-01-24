Иран и США обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Управление по гражданской авиации Ирана (Iran Civil Aviation Organization, ICAO) ведет переговоры с представителями США по возобновлению прямых авиарейсов между странами.

"Организация гражданской авиации Ирана проводит переговоры о прямых рейсах между США и Ираном. До исламской революции осуществлялись ежедневные рейсы в Нью-Йорк. И мы надеемся возобновить их в ближайшем будущем", — цитирует иранское агентство Mehr слова иранского чиновника ICAO.

Заместитель министра транспорта страны Асгар Факрие Кашан в воскресенье заявил, что Иран заинтересован в приобретении более 100 пассажирских самолетов американского авиационного производителя Boeing, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Начало активных переговоров Ирана с американской стороной по ряду экономических связей последовали после отмены США ряда односторонних санкций против исламской республики по итогам соглашения "шестерки" по ядерной проблематике Ирана.