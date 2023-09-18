Иран и США обменяются заключенными по формуле "пять на пять"

Обмен заключенными между Ираном и США пройдет в понедельник, 18 сентября.

Обмен заключенными между Ираном и США пройдет в понедельник, 18 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи.

"Активы Ирана, [замороженные] в Южной Корее, будут предоставлены правительству и нации сегодня", - цитирует его иранское агентство ISNA. "Сегодня состоится обмен заключенными", - добавил дипломат. Он уточнил, что стороны освободят по пять заключенных.

Ранее сообщалось о том, что власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере 6 млрд долларов поступят на иранские счета в Катаре.