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Иран и США еще не договорились о следующем раунде переговоров по ядерному досье

Иран и США еще не договорились о следующем раунде переговоров по ядерному досье Иран и США пока не согласовали дату и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.
В регионе
26 мая 2025 г. 00:45
Иран и США еще не договорились о следующем раунде переговоров по ядерному досье

Иран и США пока не согласовали дату и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Пока нет определенности по поводу следующего раунда переговоров", - приводит слова министра иранское внешнеполитическое ведомство. Арагчи подчеркнул, что Иран "ведет переговоры терпеливо и спокойно". Он вновь отметил, что Тегеран не намерен отказываться от своих прав на обогащение урана в мирных целях.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил Арагчи по итогам консультаций, Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются, что еще за одну-две встречи достигнут положительных результатов.

Продолжающийся с 12 апреля переговорный процесс ранее оказался под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Американская сторона настаивает на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана на своих ядерных объектах. В Тегеране заявляют, что ядерная программа республики носит исключительно мирный характер. После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Тегеран перестал соблюдать ограничения, предусмотренные соглашением 2015 года, ускорив обогащение урана до 60%. По данным Международного агентства по атомной энергии, сейчас уровень обогащения в Иране близок к необходимому для производства ядерного оружия.

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