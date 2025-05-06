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Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке

Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате 11 мая.
В регионе
6 мая 2025 г. 15:28
Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате 11 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NourNews.

"По словам осведомленного источника, четвертый раунд непрямых переговоров между ИРИ и США пройдет в воскресенье, 11 мая, в столице Омана - Маскате. Эти переговоры, начатые после трех раундов интенсивных консультаций в последние месяцы, сосредоточены на гуманитарных вопросах и отдельных аспектах безопасности, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в информации.

Агентство напоминает, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и ряд других стран региона.

"С учетом напряженной политической обстановки на Ближнем Востоке переговоры в Маскате считаются крайне деликатными. Их исход может повлиять как на развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы, так и на дальнейшие шаги США в регионе", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İran və ABŞ mayın 11-də nüvə sazişi üzrə yeni danışıqlar raundunu keçirəcək

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