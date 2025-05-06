Иран и США 11 мая проведут новый раунд переговоров по ядерной сделке

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате 11 мая.

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате 11 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NourNews.

"По словам осведомленного источника, четвертый раунд непрямых переговоров между ИРИ и США пройдет в воскресенье, 11 мая, в столице Омана - Маскате. Эти переговоры, начатые после трех раундов интенсивных консультаций в последние месяцы, сосредоточены на гуманитарных вопросах и отдельных аспектах безопасности, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в информации.

Агентство напоминает, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и ряд других стран региона.

"С учетом напряженной политической обстановки на Ближнем Востоке переговоры в Маскате считаются крайне деликатными. Их исход может повлиять как на развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы, так и на дальнейшие шаги США в регионе", - говорится в сообщении.