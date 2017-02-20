 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран и Саудовская Аравия обсудят тему хаджа после годичного бойкота

    Иранская делегация посетит Саудовскую Аравию, чтобы обсудить хадж с официальными лицами этой страны

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Иранская делегация поедет в Саудовскую Аравию 23 февраля, чтобы обсудить с местными властями тему хаджа и участия в нем иранцев после годичного бойкота.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми журналистам на брифинге.

    Иран запретил своим гражданам участвовать в хадже - мусульманском паломничестве в Мекку - после трагического инцидента во время хаджа 2015 года, когда в результате давки погибли более двух тысяч человек, из которых 464 были иранские паломники.

    Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. Квота Ирана на хадж составляла более 60 тыс. человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi