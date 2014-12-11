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    Иран и Россия упростят визовый режим

    Министерства иностранных дел Ирана и России подпишут меморандум об упрощении визового режима

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшее время министерствами иностранных дел Ирана и России будет подписан меморандум об упрощении визового режима, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По словам посла Ирана в России Мехди Санаи, меморандумом предусматривает минимально возможный срок оформления виз и возможность оформления и продления туристических виз по месту пребывания туристов.

    Дипломат также отметил, что одной из основных трудностей в отношениях двух стран был вопрос о визах. Ожидается, что с подписанием данного документа, работа над которым завершена, произойдут значительные изменения в части взаимных поездок граждан двух стран. 

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