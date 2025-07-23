Иран и Россия завершили совместные учения ВМС на Каспии

Иранские и российские ВМС завершили совместные учения в Каспийском море.

Иранские и российские ВМС завершили совместные учения в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство "Тасним".

"Совместные морские учения CASAREX 2025 завершились парадным прохождением в Каспийском море кораблей, участвовавших в маневрах, перед иранским штабным кораблем "Сепар", - отмечает агентство.

Отметим, что совместные учения начались 21 июля в акватории Каспийского моря. Учения проходили на базе северного флота ВМС Ирана под девизом "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".