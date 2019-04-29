Иран и Россия проведут совместные морские учения в Персидском заливе

Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади.

"Исходя из переговоров с ВМФ России, иранские силы направят флот в южные регионы Ирана в этом году", - цитирует агентство Ханзади.

Иранский командующий также добавил, что флоты Ирана и России продолжат сотрудничество по "различным оперативным, образовательным и техническим вопросам".