Иран и Россия планируют создать совместную торговую палату

Россия и Иран готовы создать совместную торговую палату.

Россия и Иран готовы создать совместную торговую палату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам состоявшегося пятого заседания российско-иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству.

"Представители обеих стран выразили заинтересованность в наращивании темпов работы по формированию нормативной базы межрегионального сотрудничества, а также в продолжении реализации проекта по открытию торговых домов иранских провинций в российских регионах и российских торговых домов в Иране, - отмечается сообщении МЭР. - В числе наиболее перспективных провинций для сотрудничества с Россией иранские партнеры назвали Исфаган и Хузестан, и выразили готовность к созданию совместной ирано-российской торговой палаты с участием представителей российских регионов".

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия российских и иранских особых экономических зон, сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства и вопросы увеличения турпотока, который по итогам прошлого года составил 42,4 тыс. человек, что более чем в 2 раза превышает показатели 2021 года.

Участники заседания акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере транспорта и логистики в части эффективного использования международного транспортного коридора "Север-Юг".

"По разным оценкам к 2035 году поток российских грузов на территории Ирана может составить от 15 до 60 млн тонн. Уже сейчас российские порты Каспийского моря готовы принять до 12 млн тонн груза с дальнейшей транспортировкой по сети железных дорог к портам Балтийского моря", - сообщили в Минэкономразвития.

Кроме того, в ходе рабочей группы представители российской делегации презентовали иранским партнерам возможности торгово-логистического маршрута "Средняя Волга - Энзали - Казвин", организатором которого является АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства Ульяновской области". Данный маршрут позволит снизить стоимость логистики на 35% за счет обратной загрузки и реализует экспортный потенциал портов Ульяновской области на 540 тыс. тонн зерновых, 50 тыс. тонн растительных масел и 50 тыс. куб. м продукции деревопереработки.

Следующее заседание рабочей группы предположительно состоится в 2024 году.