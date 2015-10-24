​Иран и Россия планируют провести совместные маневры на Каспии

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Тегеран и Москва планируют провести совместные маневры военно-морских сил двух стран на Каспийском море.

Как передает Report, с таким утверждением выступил в субботу командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри в интервью The Fars News Agency.

"Иранские и российские военно-морские силы планируют провести совместные маневры на Каспийском море", - цитирует командующего агентство.

По словам контр-адмирала, маневры будут проходит в течение одного-двух дней.