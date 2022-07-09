Иран и Россия планируют отказаться от долларовых расчетов во взаимной торговле

Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах и евро во взаимной торговле.

Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах и евро во взаимной торговле.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал руководитель Центробанка Ирана Али Салехабади на брифинге по итогам визита в Россию.

Он подчеркнул, что в рамках переговоров с российскими официальными лицами была достигнута договоренность о подготовке финансовой и банковской базы для устойчивого расширения связей.

По его словам, Тегеран и Москва вскоре перейдут в торговых операциях на расчеты в национальной валюте.

А. Салехабади выразил уверенность в том, что позитивные последствия договоренностей ощутят на себе как Иран, так и Россия.

В рамках двухдневного визита в российскую столицу иранскую делегацию принял вице-премьер Александр Новак.