Иран и Россия начинают интеграцию национальных платежных систем

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Российская платежная система "Мир" и иранская "Shetab" реализуют первый этап сопряжения платежных систем через 3 месяца, сообщает газета Financial Tribune. Как сообщает Report, со ссылкой на агентство Прайм, в целом, процесс сопряжения систем займет не менее 10–12 месяцев.

"Мы согласились, что в первой стадии интеграции платежных систем двух стран, иранские граждане, у которых есть карта национальной платежной системы "Shetab" и российские держатели карт "Мир Бизнес Банка", смогут использовать банкоматы обеих стран", - цитирует издание генерального директора иранской Корпорации информационных технологий Сейеда Абу Талиба Наджафи.

Ранее сообщалось, что доступ к платежам между двумя системами, а также возможность использовать банкоматы двух стран будут открыты в августе. Доступ к иностранным платежным системам Центральный банк Ирана пытается получить после заключения соглашения с международным сообществом по "ядерной программе" и снятия международных санкций.

Как сообщает издание, в настоящее время Иран также создает необходимую инфраструктуру в сотрудничестве с российской компанией "БПЦ Банковские Технологии" для последующей интеграции "Shetab" с международными платежными системами. По словам Наджафи, процесс сопряжения иранской и международных систем, займет не менее 10-12 месяцев.