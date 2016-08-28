Иран и РФ подписали контракт на 1 млрд на строительство морских буровых установок

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Россия и Иран подписали контракт на $1 млрд на строительство морских буровых установок в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

Иранская компания Tasdid и российский судостроительный завод "Красные баррикады" подписали контракт на строительство пяти морских буровых установок с целью разведки и добычи нефти и газа в районе Персидского залива стоимостью $1 млрд. "Российская сторона обязалась обеспечить 85% стоимости контракта", - отмечает агентство.

Буровые установки должны быть построены в портовом городе Хорремшехра в течение следующих двух лет.