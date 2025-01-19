Иран и РФ обязались не помогать агрессорам в случае нападения на одну из стран

Иран и Россия, согласно подписанному договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, взяли на себя обязательство не участвовать в процессах, которые помогали бы агрессорам при нападении на одну из стран.

Иран и Россия, согласно подписанному договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, взяли на себя обязательство не участвовать в процессах, которые помогали бы агрессорам при нападении на одну из стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

"Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берем на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам", - сказал он.

Отвечая на вопрос о формах двустороннего оборонного сотрудничества, Пезешкиан отметил, что договоренности существуют на макроуровне, а детали будут определяться дальнейшими процессами.

"Общая концепция нужна для того, чтобы позднее выработать практические планы", - подчеркнул он.

Напомним, что в Москве 17 января состоялась встреча между лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.