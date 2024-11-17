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Иран и РФ обсуждают строительство ж/д от Азербайджана до Персидского залива

Иран и РФ обсуждают строительство ж/д от Азербайджана до Персидского залива Иран и Россия ведут переговоры о строительстве железной дороги от иранского города Парсабад на границе с Азербайджаном до крупнейшего иранского порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.
В регионе
17 ноября 2024 г. 19:55
Иран и РФ обсуждают строительство ж/д от Азербайджана до Персидского залива

Иран и Россия ведут переговоры о строительстве железной дороги от иранского города Парсабад на границе с Азербайджаном до крупнейшего иранского порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали

"Помимо железнодорожной линии Решт - Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги от Парсабада до Бендер-Аббаса", - сказал Джалали на совещании с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Пезешкиан отметил, что "расширение железных дорог с севера на юг идет на пользу народу и экономике страны и может удовлетворить экономические потребности России и Ирана" и поручил ускорить строительство маршрута Решт - Астара.

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Версия на азербайджанском языке İran və Rusiya Azərbaycandan Fars körfəzinə dəmir yolunun çəkilişini müzakirə edirlər

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