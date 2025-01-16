Иран и РФ обсудят поставки и транзит российского газа

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад обсудит в Москве вопросы нефтегазового сотрудничества с Россией.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад обсудит в Москве вопросы нефтегазового сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Пакнежад будет сопровождать президента Масуда Пезешкиана в ходе визита в Россию. Основные переговоры будут касаться нефти и газа. В частности, планируется рассмотреть планы развития сотрудничества в разработке месторождений углеводородного сырья и реализацию совместных инвестиционных проектов между Москвой и Тегераном.

Одной из ключевых тем станет экспорт российского газа в республику и его транзит. Это может позиционировать страну как региональный энергетический и газовый хаб.

Как сообщалось, 17 января в Кремле состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Отмечалось, что обсуждения коснутся перспектив расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Важной составляющей визита станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.