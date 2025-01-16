О нас

Иран и РФ обсудят поставки и транзит российского газа

Иран и РФ обсудят поставки и транзит российского газа Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад обсудит в Москве вопросы нефтегазового сотрудничества с Россией.
В регионе
16 января 2025 г. 11:41
Иран и РФ обсудят поставки и транзит российского газа

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад обсудит в Москве вопросы нефтегазового сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Пакнежад будет сопровождать президента Масуда Пезешкиана в ходе визита в Россию. Основные переговоры будут касаться нефти и газа. В частности, планируется рассмотреть планы развития сотрудничества в разработке месторождений углеводородного сырья и реализацию совместных инвестиционных проектов между Москвой и Тегераном.

Одной из ключевых тем станет экспорт российского газа в республику и его транзит. Это может позиционировать страну как региональный энергетический и газовый хаб.

Как сообщалось, 17 января в Кремле состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Отмечалось, что обсуждения коснутся перспектив расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Важной составляющей визита станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tehran və Moskva Rusiya qazının tədarükü və tranzitini müzakirə edəcək

Экслюзивные новости

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi