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Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными

Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными Заместитель главы Министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар достигли соглашения об обмене заключенными.
В регионе
5 апреля 2024 г. 23:46
Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными

Заместитель главы Министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар достигли соглашения об обмене заключенными.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA.

"На данный момент 60 иранцев отбывают наказание в пакистанских тюрьмах, и в связи с этим мы предлагаем создать условия для освобождения заключенных с обеих сторон", - заявил Джалалян во время встречи с министром юстиции Пакистана.

Как отмечает ISNA, замглавы Минюста Ирана добавил, что в тюрьмах исламской республики содержатся порядка 160 пакистанцев и что Тегеран готов освободить их в ближайшее время.

Пакистанский министр в свою очередь приветствовал предложение иранской стороны. Он подчеркнул, что МВД Пакистана предпримет шаги для освобождения иранцев, которые совершили незначительные преступления.

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