Иран и Казахстан подписали девять документов о сотрудничестве двух стран

Представители Ирана и Казахстана подписали в Тегеране девять соглашений о сотрудничестве.
Как передает Report, соглашения затрагивают взаимодействие в политической, экономической, торговой, транспортной, инвестиционной, технологической, экологической, спортивной, энергетической, судебной, исследовательской и туристической сферах.
Подписание прошло в присутствии казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и иранского президента Ибрахима Раиси.
Токаев прибыл в Тегеран в воскресенье в рамках официального визита по приглашению иранской стороны