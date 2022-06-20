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Иран и Казахстан подписали девять документов о сотрудничестве двух стран

Иран и Казахстан подписали девять документов о сотрудничестве двух стран Представители Ирана и Казахстана подписали в Тегеране девять соглашений о сотрудничестве.
В регионе
20 июня 2022 г. 05:41
Иран и Казахстан подписали девять документов о сотрудничестве двух стран

Представители Ирана и Казахстана подписали в Тегеране девять соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report, соглашения затрагивают взаимодействие в политической, экономической, торговой, транспортной, инвестиционной, технологической, экологической, спортивной, энергетической, судебной, исследовательской и туристической сферах.

Подписание прошло в присутствии казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и иранского президента Ибрахима Раиси.

Токаев прибыл в Тегеран в воскресенье в рамках официального визита по приглашению иранской стороны

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Версия на азербайджанском языке İran və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığa dair 9 sənəd imzalayıb

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