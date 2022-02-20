Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами

Власти Ирана и Катара ведут переговоры о строительстве подводного туннеля, который соединит две страны.
"В настоящий момент мы ведем переговоры с Катаром о сотрудничестве в авиатранспортной, морской и портовой сферах, а также о создании подводного туннеля, - цитирует его агентство Fars. - Создание подводного туннеля между Катаром и Ираном можно назвать уникальным проектом, который соединит порт Дейер (иранской провинции) Бушер с арабской страной".
По словам чиновника, "в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в Катар для подписания соответствующих соглашений".