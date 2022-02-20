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Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами

Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами Власти Ирана и Катара ведут переговоры о строительстве подводного туннеля, который соединит две страны.
В регионе
20 февраля 2022 г. 22:58
Иран и Катар обсуждают строительство туннеля между странами

Власти Ирана и Катара ведут переговоры о строительстве подводного туннеля, который соединит две страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил исполнительный директор Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с Катаром о сотрудничестве в авиатранспортной, морской и портовой сферах, а также о создании подводного туннеля, - цитирует его агентство Fars. - Создание подводного туннеля между Катаром и Ираном можно назвать уникальным проектом, который соединит порт Дейер (иранской провинции) Бушер с арабской страной".

По словам чиновника, "в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в Катар для подписания соответствующих соглашений".

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Версия на азербайджанском языке İran və Qətər arasında sualtı tunelin tikintisi müzakirə edilir

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