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Иран и Ирак договорились усилить координацию для урегулирования кризиса в Сирии

Иран и Ирак договорились усилить координацию для урегулирования кризиса в Сирии Иран и Ирак продолжат контакты для координирования своих позиций по ситуации в Сирии.
В регионе
6 декабря 2024 г. 17:07
Иран и Ирак договорились усилить координацию для урегулирования кризиса в Сирии

Иран и Ирак продолжат контакты для координирования своих позиций по ситуации в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в комментарии телеканалу Rudaw по итогам переговоров с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом.

По словам Арагчи, стороны договорились провести дополнительные консультации "для укрепления координации" по сирийскому вопросу.

"Наша цель - усилить координацию для поддержки Сирии как на уровне правительства, так и на уровне народа", - добавил он.

Министр подчеркнул готовность Ирана "оказать поддержку Сирии в любой форме".

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит Дамаск.

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