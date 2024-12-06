Иран и Ирак договорились усилить координацию для урегулирования кризиса в Сирии

Иран и Ирак продолжат контакты для координирования своих позиций по ситуации в Сирии.

Иран и Ирак продолжат контакты для координирования своих позиций по ситуации в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в комментарии телеканалу Rudaw по итогам переговоров с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом.

По словам Арагчи, стороны договорились провести дополнительные консультации "для укрепления координации" по сирийскому вопросу.

"Наша цель - усилить координацию для поддержки Сирии как на уровне правительства, так и на уровне народа", - добавил он.

Министр подчеркнул готовность Ирана "оказать поддержку Сирии в любой форме".

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит Дамаск.