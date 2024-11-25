Иран и "евротройка" впервые за два года проведут переговоры по ядерной тематике

Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) после двухлетнего перерыва возобновят 29 ноября переговоры по ядерной тематике в Женеве.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Nour News.
"Делегации представителей Ирана и Евросоюза встретятся в пятницу в Женеве, чтобы после двухлетнего перерыва возобновить ядерные переговоры", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Россия, США и Китай в переговорах участвовать не будут.
Агентство сообщает также, что иранскую делегацию возглавит помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.