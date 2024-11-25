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Иран и "евротройка" впервые за два года проведут переговоры по ядерной тематике

Иран и "евротройка" впервые за два года проведут переговоры по ядерной тематике Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) после двухлетнего перерыва возобновят 29 ноября переговоры по ядерной тематике в Женеве.
В регионе
25 ноября 2024 г. 17:12
Иран и евротройка впервые за два года проведут переговоры по ядерной тематике

Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) после двухлетнего перерыва возобновят 29 ноября переговоры по ядерной тематике в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Nour News.

"Делегации представителей Ирана и Евросоюза встретятся в пятницу в Женеве, чтобы после двухлетнего перерыва возобновить ядерные переговоры", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Россия, США и Китай в переговорах участвовать не будут.

Агентство сообщает также, что иранскую делегацию возглавит помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.

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Версия на английском языке Iran, E3 to hold nuclear talks for first time in two years
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