Иран и "евротройка" впервые за два года проведут переговоры по ядерной тематике

Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) после двухлетнего перерыва возобновят 29 ноября переговоры по ядерной тематике в Женеве.

Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) после двухлетнего перерыва возобновят 29 ноября переговоры по ядерной тематике в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Nour News.

"Делегации представителей Ирана и Евросоюза встретятся в пятницу в Женеве, чтобы после двухлетнего перерыва возобновить ядерные переговоры", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Россия, США и Китай в переговорах участвовать не будут.

Агентство сообщает также, что иранскую делегацию возглавит помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.