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Иран и "евротройка" проведут четвертый раунд переговоров

Иран и "евротройка" проведут четвертый раунд переговоров Третий раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) состоялся в Женеве. По его итогам стороны договорились продолжить консультации.
В регионе
14 января 2025 г. 10:04
Иран и евротройка проведут четвертый раунд переговоров

Третий раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) состоялся в Женеве. По его итогам стороны договорились продолжить консультации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принимавший участие во встрече замглавы МИД республики Казем Гарибабади.

"Переходя к деталям, мы обсудили разные моменты в двух областях - снятие санкций и ядерную проблематику, которые необходимы для достижения соглашения. Пришли к итогу, что переговоры должны быть возобновлены, а для достижения соглашения должна быть создана и сохранена соответствующая атмосфера со всех сторон. Переговоры продолжатся", - написал замминистра иностранных дел в соцсети "Х".

Переговоры представителей Ирана и Европы считаются продолжением тех встреч, которые состоялись между дипломатами на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Далее, 29 ноября 2024 года, заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади встретились в Женеве с представителями Великобритании, Германии и Франции для обсуждения вопросов ядерной программы Тегерана. По утверждению газеты Farhikхтеган, перед поездкой в Женеву Тахт-Раванчи по инициативе норвежской стороны посетил Осло, где провел ряд встреч, чтобы заложить основу для будущих переговоров с США.

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