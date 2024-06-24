Иран и Бахрейн начнут переговоры о нормализации отношений

Главы внешнеполитических ведомств Бахрейна и Ирана согласились начать переговоры, направленные на нормализацию отношений между странами.

Главы внешнеполитических ведомств Бахрейна и Ирана согласились начать переговоры, направленные на нормализацию отношений между странами.

Как передает Report , об этом сообщило государственное информационное агентство Бахрейна.

Договоренность о запуске процесса нормализации была достигнута в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни и исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, которая состоялась в Тегеране 23 июня.

На этой встрече "обе стороны решили создать необходимые механизмы для начала переговоров между двумя странами и изучения путей возобновления политических отношений между ними", отмечает агентство.

В январе 2016 года после нападения на посольство Саудовской Аравии в иранской столице Манама, как и Эр-Рияд, разорвала дипломатические отношения с Тегераном. 10 марта 2023 года было объявлено о достижении Ираном и Саудовской Аравией договоренности о нормализации отношений и возобновлении работы посольств.