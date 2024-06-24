О нас

Иран и Бахрейн начнут переговоры о нормализации отношений

Иран и Бахрейн начнут переговоры о нормализации отношений Главы внешнеполитических ведомств Бахрейна и Ирана согласились начать переговоры, направленные на нормализацию отношений между странами.
В регионе
24 июня 2024 г. 04:53
Иран и Бахрейн начнут переговоры о нормализации отношений

Главы внешнеполитических ведомств Бахрейна и Ирана согласились начать переговоры, направленные на нормализацию отношений между странами.

Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство Бахрейна.

Договоренность о запуске процесса нормализации была достигнута в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни и исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, которая состоялась в Тегеране 23 июня.

На этой встрече "обе стороны решили создать необходимые механизмы для начала переговоров между двумя странами и изучения путей возобновления политических отношений между ними", отмечает агентство.

В январе 2016 года после нападения на посольство Саудовской Аравии в иранской столице Манама, как и Эр-Рияд, разорвала дипломатические отношения с Тегераном. 10 марта 2023 года было объявлено о достижении Ираном и Саудовской Аравией договоренности о нормализации отношений и возобновлении работы посольств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəhreyn və İran münasibətləri normallaşdırmaq üçün danışıqlara başlayacaq

Экслюзивные новости

Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi